Regno Unito: la nuova variante di Covid costringe Johnson al lockdown, chiuse anche le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato con un messaggio televisivo trasmesso in serata una nuova quarantena nazionale valida su tutto il territorio inglese. Tutte le scuole e le università chiuderanno, e gli studenti passeranno alla didattica da remoto almeno fino a metà febbraio. Il primo ministro ha chiesto in maniera accorata, e ripetendo iconicamente le parole con cui aveva annunciato la prima quarantena nel mese di marzo, di rimanere in casa e seguire pedissequamente le regole, per limitare la diffusione della nuova variante, la quale nelle parole di Johnson "non può essere contrastata solo con le misure che abbiamo sinora utilizzate". Le uniche eccezioni ammesse all'uscita dalla propria abitazione saranno per lavoro se impossibilitati a farlo da casa, per fare acquisti di beni di prima necessità, per fare esercizio una volta al giorno, per portare assistenza a persone che ne hanno bisogno e per visite mediche di varia natura. (segue) (Rel)