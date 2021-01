Usa: Trump attacca senatore repubblicano che non si opporrà a riconoscimento Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rivolto un messaggio su Twitter al senatore Tom Cotton, repubblicano dell’Arkansas, dopo che quest’ultimo ha dichiarato che non prenderà parte ad alcuna iniziativa del partito volta a opporsi alla certificazione dei voti del Collegio elettorale sulla vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 3 novembre scorso. "Come si può certificare un'elezione quando i numeri da certificare sono evidentemente sbagliati?", ha scritto su Twitter l’inquilino della Casa Bianca, preannunciando che durante il suo comizio per il ballottaggio di domani in Georgia fornirà i “numeri reali” relativi al voto in quello Stato. "I repubblicani hanno pregi e difetti – ha aggiunto Trump - ma una cosa è certa, non dimenticano mai". Cotton ha fatto sapere nel fine settimana che non metterà in discussione la vittoria di Biden alle presidenziali celebrate a novembre scorso.(Nys)