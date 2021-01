Germania: scontro nel governo sulla strategia per le vaccinazioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ritardi e le inefficienze nella campagna di vaccinazione contro il coronavirus in corso in Germania hanno provocato un acceso scontro nel governo federale. Il ministro delle Finanze, Olaf Scholz, ha duramente attaccato il titolare della Salute, Jens Spahn, presentandogli un elenco di domande di quattro pagine sul “fallimento” dell'iniziativa per la vaccinazione. Come riferisce il quotidiano “Bild”, la mossa di Scholz è un “attacco frontale” sia contro Spahn sia contro la cancelliera Angela Merkel. Secondo un esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), l'elenco di domande presentato dal ministro delle Finanze “è come una commissione d'inchiesta” sul programma del governo federale per le vaccinazioni contro il coronavirus. La questione minaccia di spaccare la Grande coalizione tra Cdu, SpD e Unione cristiano-sociale (Csu), al governo in Germania dal 14 marzo 2018. Il rischio è evidente nei protagonisti dello scontro. Scholz è, infatti, candidato della SpD a cancelliere alle elezioni federali che si terranno il 26 settembre prossimo. Esponente della Cdu, Spahn viene dato da alcune indiscrezioni come possibile concorrente di Scholz alla guida del governo federale per lo schieramento democristiano-conservatore. (Geb)