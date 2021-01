Usa: Biden scrive a presidente assemblea Onu, pronti a collaborare su clima e Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha scritto una lettera al presidente della 75esima Assemblea generale delle Nazioni Unite, Volkan Bozkir, invitandolo a riprendere la cooperazione sui grandi temi come il cambiamento climatico e la pandemia di Covid-19. Lo riferisce su Twitter il portavoce di Bozkir, Brenden Varma. Il capo dell’assemblea Onu aveva chiesto a Biden di conferire con lui sullo stato delle relazioni tra Usa e Nazioni Unite, fattosi particolarmente complicato durante l’era Trump. Nella missiva, Biden si è detto disponibile a lavorare con l'Assemblea e con il suo presidente "per affrontare le sfide e le opportunità per le quali la cooperazione internazionale è essenziale". L’ex vice di Barack Obama ha rimarcato l'importanza che la sua amministrazione attribuirà all'impegno con l'Onu "su una serie di temi che trascendono i confini nazionali tra cui il cambiamento climatico e la pandemia da Covid".(Nys)