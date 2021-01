Ecuador: presidenziali, consiglio elettorale ordina la stampa delle schede elettorali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio di Pita, chiude definitivamente la questione relativa alla nomina dell'imprenditore Alvaro Noboa per il partito Giustizia sociale (Justicia Social), mettendo fine al contenzioso nato tra il Cne, che aveva escluso la candidatura di Noboa a metà novembre adducendo una violazione dei requisiti di registrazione e il Tribunale elettorale (Tce) che he aveva chiesto invece il reintegro, salvo poi ritornare sulla decisione dando ragione al Cne. Noboa era subentrato all'ultimo minuto come candidato a seguito della rinuncia di Fabricio Correa, fratello dell'ex presidente Rafael Correa, che aveva vinto le primarie interne al movimento. L'uscita di Correa aveva spinto il partito all'indicazione di ripiego di Noboa, che per già cinque volte ha tentato l'elezione a presidente con il suo ex partito "Avanti ecuadoriano". (segue) (Brb)