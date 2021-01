Regno Unito: leader laburista Starmer appoggia le misure restrittive annunciate dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader laburista britannico, Keir Starmer, ha annunciato in un'intervista rilasciata all'emittente "Sky News" che il suo partito supporterà mercoledì alla Camera dei Comuni le misure annunciate questa sera dal primo ministro conservatore Boris Johnson. Starmer ha definito le misure come "necessarie", ed ha più volte sottolineato come sia fondamentale che il Paese si "unisca" e che la polemica politica non entri nell'implementazione di restrizioni che il leader laburista ha più volte definito come fondamentali. Starmer ha sottolineato come la chiusura delle scuole, annunciata in serata da Johnson, fosse "inevitabile", ma ha anche espresso la convinzione che il cambiamento più importante che sarà necessario sarà quello nello "spirito" di osservazione delle regole, che dovrà tornare ad essere "quello di marzo", mostrandosi tuttavia meno ottimista circa la riapertura delle scuole auspicata dal primo ministro per la metà di febbraio. "Il primo ministro indica spesso che le cose torneranno alla normalità, e poi non succede", ha commentato sarcasticamente Starmer, ribadendo tuttavia l'importanza di "lavorare assieme" a livello politico per assicurare che le misure vengano implementate nella maniera migliore e più efficace possibile, sottolineando come "tempi duri" attendano il Paese. (Rel)