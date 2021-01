Usa: organizzazione “Proud Boys” denunciata per vandalismo contro una chiesa a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'organizzazione legale specializzata in casi relativi ai diritti civili ha annunciato di aver citato in giudizio il gruppo di estrema destra dei “Proud Boys” e uno dei fondatori, Enrique Tarrio, per atti di vandalismo contro una chiesa storicamente frequentata da afroamericani a Washington Dc. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”. In una dichiarazione pubblicata su Twitter, il presidente del Comitato degli avvocati per i diritti civili ha rivelato che il gruppo ha preso di mira la Metropolitan African Methodist Episcopal Church (Ame), una delle chiese più antiche della città, costruita nel 1886. "Stiamo facendo causa ai Proud Boys e ai loro membri per l'attacco razzista alla chiesa metropolitana Ame a Washington. Questo attacco è stato uno dei tanti contro le chiese che hanno sostenuto il movimento Black Lives Matter", ha scritto il presidente del comitato, Kristen Clarke , che ha aggiunto: "I Proud Boys non sono al di sopra della legge". Il gruppo di estrema destra ha intentato causa contro contro l’emittente “Cnn” per essere stato definito come “suprematista bianco” e “neonazista”. Tarrio, inoltre, era tra i quattro sostenitori del presidente Donald Trump accoltellati a Washington la notte delle elezioni del 3 novembre, dopo essere stati aggrediti da presunti attivisti di Black Lives Matter.(Nys)