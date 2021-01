Covid: in Lombardia effettuate oggi oltre 6mila somministrazioni di vaccino, 10mila il totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di oggi, sono state effettuate oltre seimila vaccinazioni anti Covid. Il dato complessivo sale quindi, in totale, a quasi diecimila somministrazioni dall'inizio della campagna superando la soglia del dieci per cento rispetto alle dosi attualmente in dotazione. Lo comunica Regione Lombardia in una nota, in cui fa sapere che i referenti della campagna vaccinale delle varie aziende lombarde stanno in queste ore completando, come avviene quotidianamente, le procedure di trasmissione alle autorità nazionali dei dati riferiti all'attività svolta oggi. (com)