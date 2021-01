Usa: 200 dirigenti di aziende scrivono al Congresso, certificare vittoria di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 200 manager a capo delle principali aziende del tessuto produttivo statunitense hanno esortato il Congresso a certificare i risultati delle elezioni del 3 novembre scorso, che assegnano la vittoria a Joe Biden. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, precisando che i dirigenti d’azienda hanno inviato una lettera al Congresso in cui si sostiene che "i tentativi di ostacolare o ritardare questo processo sono contrari ai principi essenziali della nostra democrazia". L’elenco dei firmatari include dirigenti di società inserite nella classifica delle 500 migliori aziende stilata da Fortune, oltre che manager di banche, compagnie aeree, società di investimento, aziende farmaceutiche, conglomerati immobiliari, importanti studi legali e società attive nel campo delle telecomunicazioni. “Le elezioni presidenziali sono state decise – scrivono i manager statunitensi - ed è ora che il Paese vada avanti”. L'amministrazione Biden “deve affrontare l'urgente compito di sconfiggere il Covid-19”, prosegue la missiva “e di ripristinare i mezzi di sussistenza per milioni di americani che hanno perso il lavoro durante la pandemia”. La certificazione dell'esito delle elezioni è prevista per la sessione di mercoledì, 6 gennaio, quando le due Camere si riuniranno per questa formalità. Un gruppo di 11 senatori repubblicani guidati da Ted Cruz, membro della commissione Relazioni estere del Senato federale Usa, ha fatto sapere che non riconoscerà l'esito delle presidenziali. In una nota, i senatori hanno spiegato che si opporranno ufficialmente alla certificazione dell'esito dello scrutinio durante la sessione di mercoledì.(Nys)