- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioVARIE- Presentazione degli esiti e risultati della fase uno della sperimentazione del vaccino Reithera Grad-Cov-2. Intervengono Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Iss), Antonella Folgori, presidente Reithera, Nicola Magrini, direttore generale Aifa e Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Inmi Spallanzani. L'evento si svolge alla presenza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, del ministro della Salute, Roberto Speranza, del ministro della Ricerca scientifica, Gaetano Manfredi, del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, del presidente del Cnr, Massimo Inguscio e dell'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. Sala Congressi dell'Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani in via Portuense 292 e online sui profili Facebook della Regione Lazio e di Salute Lazio (ore 11)- Webinar dal titolo "La tutela delle persone sui territori", organizzato dal Partito democratico di Frosinone. Intervengono: Stefano Bonvissuto, presidente collettivo Ugualmente; Eleonora Ferri, presidente Arcigay Stonewall Frosinone; Roberta Mesiti, presidente Agedo Basso Lazio; Sara Battisti, consigliera Pd alla Regione Lazio; Alessandro Zan, deputato Pd. L'evento viene trasmesso in streaming sulla pagina Facebook "Pd Federazione Frosinone" (ore 18:30)(Rer)