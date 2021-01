Golfo: emiro del Qatar conferma partecipazione a vertice Consiglio cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, ha confermato la sua partecipazione al 41mo vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo che si terrà domani ad Al Ula, in Arabia Saudita. Lo riferisce un comunicato stampa dell’ufficio dell’emiro. L'annuncio giunge dopo che Qatar e Arabia Saudita hanno raggiunto un accordo grazie alla mediazione del Kuwait per porre fine allo scontro tra i due Paesi in corso dal 5 giugno 2017 e che ha portato il regno saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto a imporre un embargo economico e commerciale nei confronti di Doha. Secondo quanto annunciato in un discorso televisivo dal ministro degli Esteri del Kuwait, Ahmed Nasser al Sabah, l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, firmeranno domani in occasione del 41mo vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo ad Al Ula, in Arabia Saudita, un accordo per porre fine allo scontro tra i due Paesi iniziato il 5 giugno 2017. (segue) (Res)