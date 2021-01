Regno Unito: Johnson, scuole potrebbero diventare "vettori di contagio" del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole nel Regno Unito potrebbero diventare dei “vettori per il contagio” del virus, favorendone la diffusione fra le famiglie. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, nel suo discorso alla nazione in cui ha annunciato un nuovo lockdown nazionale. Il primo ministro ha affermato di "comprendere completamente il disagio e lo stress" che l'interruzione dell'istruzione causerà a genitori e alunni. Tuttavia, ha aggiunto, il governo ha fatto "tutto ciò che è in suo potere per mantenere le scuole aperte" a causa dell'importanza dell'istruzione per la vita dei bambini. "Il problema non è che le scuole non sono sicure per i bambini", ha affermato il premier, ma che possano diventare “un vettore di contagio”. Johnson ha aggiunto, comunque, che resta ancora molto improbabile che i bambini vengano gravemente colpiti anche dalla nuova variante di Covid. (Rel)