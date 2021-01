Regno Unito: il premier Johnson annuncia un nuovo lockdown nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito deve tornare a una serrata nazionale. Lo ha annunciato il premier britannico, Boris Johnson, nel suo discorso alla nazione. I dati allarmanti sui contagi da Covid-19 mostrano che è diventato "chiaro che dobbiamo fare di più" per mettere "sotto controllo" la nuova variante di coronavirus e aiutare la fase iniziale della campagna di vaccinazione nel Regno Unito. Il governo britannico quindi, spiega Johnson, invita nuovamente ai cittadini di rimanere a casa, tranne per motivi specifici, tra cui: le spese essenziali, il lavoro se è impossibile effettuarlo dalla propria abitazione, gli esercizi fisici, necessità sanitarie e per sfuggire a eventuali abusi domestici. Il premier ha inoltre annunciato che il governo consiglia alle categorie più a rischio di ricominciare a prestare attenzione alla propria salute. “Le scuole primarie e secondarie devono passare alla didattica a distanza da domani, a eccezione di quei bambini che appartengono a categorie vulnerabili e dei figli dei lavoratori delle categorie primarie”, ha aggiunto il primo ministro.Per il premier britannico è “frustrante e allarmante” la velocità con cui si sta diffondendo la nuova variante di Covid-19. Secondo Johnson, mentre il Regno Unito stava combattendo la vecchia variante "gli sforzi collettivi stavano funzionando e avrebbero continuato a funzionare". La nuova variante, tuttavia, ha cambiato le prospettive. “Gli scienziati ritengono che sia tra il 50 e il 70 per cento più contagiosa, quindi le persone hanno molte più probabilità di contrarre il virus e di trasmetterlo”, ha aggiunto. “Gli ospedali sono anche più sotto pressione a causa del Covid che in qualsiasi momento dall'inizio della pandemia”, ha detto il premier.Johnson ha evidenziato che le scuole potrebbero diventare dei “vettori per il contagio” del virus, favorendone la diffusione fra le famiglie. Il primo ministro ha affermato di "comprendere completamente il disagio e lo stress" che l'interruzione dell'istruzione causerà a genitori e alunni. Tuttavia, ha aggiunto, il governo ha fatto "tutto ciò che è in suo potere per mantenere le scuole aperte" a causa dell'importanza dell'istruzione per la vita dei bambini. "Il problema non è che le scuole non sono sicure per i bambini", ha affermato il premier, ma che possano diventare “un vettore di contagio”. Johnson ha aggiunto, comunque, che resta ancora molto improbabile che i bambini vengano gravemente colpiti anche dalla nuova variante di Covid. (Rel)