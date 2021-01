© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A quanto si apprende l'ex presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, attualmente candidato per le elezioni comunali a Varese, è stato ricoverato all'ospedale di Circolo dopo un malore nella sua casa di Lozza (Va) dove è caduto picchiando la testa e ferendosi lievemente. Attualmente si trova in osservazione, per capire le ragioni del malore. (Rem)