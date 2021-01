Usa: vaccino Covid, governatore New York Cuomo proporrà legge contro chi “salta la fila”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore democratico di New York, Andrew Cuomo, intende proporre una legge che renderebbe reato la vendita o la somministrazione del vaccino anti-Covid a persone che stanno cercando di “saltare la fila”, ossia non rispettando l’ordine di priorità stabilito per garantire l’immunizzazione alle categorie a rischio come anziani e immunodepressi. Lo riferisce l’emittente “Cnbc”. I fornitori di farmaci di New York possono in realtà già perdere la licenza se somministrano in modo fraudolento i vaccini. La legge allo studio da parte di Cuomo, qualora approvata dal legislatore, aggiungerebbe sanzioni penali a quelle amministrative già previste. Al momento i primi ad aver diritto al vaccino sono gli operatori sanitari e le persone che vivono in case di cura e strutture di residenza assistita. "Se c'è qualche frode nella distribuzione – ha spiegato Cuomo – si permette ad alcune persone di scavalcarne altre”. Il governatore democratico ha anche insistito affinché gli ospedali statali somministrino i vaccini a ritmo più sostenuto, precisando che le strutture sanitarie potrebbero incorrere in multe fino a 100mila dollari nel caso in cui non riescano a inoculare le dosi assegnate entro la fine di questa settimana.(Nys)