Usa: responsabile voto Georgia, “infondate” accuse di Trump su irregolarità voto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Georgia torneranno alle urne per decidere se il Partito repubblicano conserverà la maggioranza al Senato o se, al contrario, la futura amministrazione di Joe Biden potrà contare su un Congresso interamente a maggioranza democratica. I ballottaggi per il Senato vedranno protagonisti i senatori repubblicani David Perdue e Kelly Loeffler, che il 3 novembre scorso non sono riusciti ad assicurarsi il 50 per cento dei voti necessario a confermare il proprio seggio a Washington; a sfidarli saranno i democratici Jon Ossoff, 33enne regista di documentari proveniente da una facoltosa famiglia di Atlanta, e Raphael Warnock, reverendo cresciuto nella povertà a Savannah e divenuto pastore della storica chiesa battista di Ebenezer ad Atlanta, punto di riferimento per la locale comunità afroamericana. Se questi ultimi avranno la meglio, per i prossimi due anni il Partito democratico si assicurerà 50 seggi su 100 al Senato, equivalenti a una risicatissima maggioranza perché in caso di votazioni sul filo gli equilibri vengono rotti dal voto del vice presidente, nella fattispecie Kamala Harris. Uno scenario che permetterebbe alla futura amministrazione Biden di avere più margine di manovra per l’attuazione della sua agenda politica. (Nys)