Usa: Biden esorta a sostenere i candidati democratici in Georgia

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha esortato i cittadini della Georgia a sostenere alle urne i candidati democratici in lizza per i ballottaggi che decideranno i seggi decisivi al Senato Usa. “Tutta la nazione guarda alla Georgia”, ha detto Biden nel corso di un comizio ad Atlanta, dove si trova per la campagna elettorale a favore di Jon Ossoff e Raphael Warnock. Secondo l’ex vice di Barack Obama, David Perdue e Kelly Loeffler, i due candidati repubblicani in corsa per lo Stato, lavorano “per Donald Trump, non per voi". Biden ha quindi aggiunto: “Il potere è letteralmente nelle vostre mani, votate”. Parlando alla vigilia del voto in Georgia - che deciderà se il Partito repubblicano conserverà la maggioranza al Senato o se, al contrario, la futura amministrazione potrà contare su un Congresso interamente a maggioranza democratica – Biden ha ricordato che “il ruolo del popolo deve sempre prevalere”. Per poi aggiungere: “Assicurate che la vostra voce venga ascoltata". L’ex vicepresidente ha evidenziato che dal voto di domani dipenderà la possibilità di far approvare dal Senato gli assegni da 2000 dollari. "Vi chiedo un altro solo giorno - ha ribadito Biden - votate".(Nys)