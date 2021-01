Usa-Cina: Pompeo mette in guardia da “follia nucleare” di Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta perseguendo un programma nucleare con dispositivi di terra, di aria e di mare, accrescendo e modernizzando le sue capacità nel settore atomico. E’ quanto si legge in un editoriale sul settimanale statunitense “Newsweek”, firmato dal segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e dal diplomatico Marshall Billingslea. Nell’articolo, ripreso sul sito del dipartimento di Stato con il titolo “La follia nucleare della Cina”, si legge che la pandemia di Covid-19 “ha insegnato al mondo che le bugie del Partito comunista cinese possono avere conseguenze vaste e terribili”. Mentre gli Stati Uniti “rinnovano le richieste di trasparenza sul virus, esortiamo Pechino a fare chiarezza anche su un altro pericolo: l'accumulo di armi nucleari”. Nell’editoriale viene ricordato che durante la Guerra Fredda “Stati Uniti e Unione Sovietica hanno riconosciuto che il controllo degli armamenti era al servizio della sicurezza nazionale di entrambi i paesi”. Le due superpotenze si sono quindi impegnate “in una serie di colloqui che hanno permesso a entrambe le parti di comprendere la natura dei nostri rispettivi arsenali nucleari”. Al contrario, scrivono Pompeo e Billingslea, oggi la Cina “non consente tale trasparenza per l'arsenale nucleare in più rapida crescita al mondo”. Pechino, infatti, “rifiuta di rivelare quante armi nucleari possiede, quante intende svilupparne o cosa intende farne”. Questo fa della Cina “il meno trasparente dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. (segue) (Nys)