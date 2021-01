Usa-Cina: Pompeo mette in guardia da “follia nucleare” di Pechino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il riserbo mantenuto da Pechino sulle sue attività nucleari, “sappiamo che la Cina sta rapidamente modernizzando le sue capacità” prosegue l’articolo, precisando che “il segretario generale Xi Jinping sostiene questa crescita”. Questi, infatti, subito dopo essere salito al potere nel 2012 ha descritto il controllo cinese sulle armi nucleari come "sostegno allo status della Cina come grande potenza". I due diplomatici spiegano che le immagini satellitari in possesso delle autorità statunitensi “mostrano i progressi del Pla (L'Esercito popolare di liberazione cinese) verso tale obiettivo, con una parata militare del 2019 a Pechino con missili nucleari”. In quell’occasione veniva esibito anche il missile Dongfeng-41, che potrebbe “colpire le coste americane in 30 minuti”, precisano Pompeo e Billingslea. “Abbiamo bisogno anche degli amici dell'America in questa lotta” aggiungono, per poi concludere che “molti dei nostri alleati e partner, tra cui più della metà dei nostri alleati della Nato, hanno esortato Pechino a sedersi al tavolo dei negoziati, ma troppi paesi rimangono pubblicamente in silenzio di fronte alla crescita nucleare di Pechino”. (Nys)