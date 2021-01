Campidoglio: Cappa-De Santis (Iv), con ultimo bilancio Raggi fa solo tagli nei Municipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Cappa e Eleonora De Santis di Italia viva Roma ritengono che "dall'esame del bilancio" del Campidoglio "attualmente sottoposto ai voti dei municipi l'unica cosa emersa sono i tagli su tutti i settori, dal sociale al verde pubblico, e la manutenzione straordinaria stradale. In questi giorni, poi, i rischi e i danni per la mancata manutenzione purtroppo sono sotto gli occhi di tutti". In una nota Cappa e De Santis spiegano: "Non sono bastati 5 anni a far capire all'amministrazione di Virginia Raggi come redigere un piano di investimenti per far fronte alle urgenze della città, anzi atteggiamento è di chi molla problemi a chi verrà dopo. Fingere di ridurre il disavanzo a discapito degli investimenti di cui tutta la città ha bisogno è l'ennesima boutade dell'amministrazione capitolina. Riteniamo inoltre sia scandaloso che vi siano differenze esorbitanti tra municipi: si va dai 28 milioni stanziati per il XIV, al VI, quello di Tor Bella Monaca che ha solo 2 milioni di euro, o al II municipio dove invece ci sono tagli pari a 990 mila euro per la manutenzione straordinaria stradale e cifre altissime di tagli per la gestione del verde. In tutto questo quadro già grave e desolante va rilevato che in alcuni municipi, come il XIII la discussione in aula dedicata al bilancio è durata poco più di venti minuti, senza dare alle opposizioni neanche la possibilità di analizzare i documenti. In 5 anni - concludono - tagliare le risorse ai romani pare che sia l'unica cosa che hanno imparato. E anche le continue non scelte sul patrimonio di questi anni non possono definirsi risolte con una presunta decisione annunciata oggi dalla giunta. Per fortuna, questa amministrazione è ai titoli di coda". (Com)