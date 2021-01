Golfo: emiro Qatar e principe ereditario saudita firmeranno domani accordo normalizzazione relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, e il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, firmeranno domani in occasione del 41mo vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo ad Al Ula, in Arabia Saudita, un accordo per porre fine allo scontro tra i due Paesi iniziato il 5 giugno 2017. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri del Kuwait, Ahmed Nasser al Sabah, in una dichiarazione trasmessa dall’emittente di Stato kuwaitiana, dopo una conversazione telefonica intercorsa tra l’emiro del Qatar, l’erede al trono saudita e l’emiro del Kuwait Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah. "L'emiro kuwaitiano ha tenuto colloqui telefonici lunedì sera con l'emiro del Qatar e il principe ereditario saudita, che hanno affermato il loro impegno a rafforzare le relazioni fraterne tra i Paesi della regione. Hanno deciso di firmare un accordo al termine del vertice di Al Ula che risolverà tutte le questioni di conflitto”, ha dichiarato il ministro degli Esteri del Kuwait. Nel suo discorso il responsabile della diplomazia di Kuwait City ha annunciato l’Arabia Saudita ha riaperto da questa sera i confini terrestri, marittimi e lo spazio aereo con il Qatar. In base ad alcune indiscrezione diffuse dai media del Golfo, anche Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto, revocheranno l'embargo sul Qatar. In cambio Doha abbandonerà tutte le azioni legali legate all'embargo. Alla cerimonia della firma dell'accordo potrebbe partecipare anche Jared Kushner, consigliere e genero del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. (segue) (Res)