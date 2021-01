Golfo: emiro Qatar e principe ereditario saudita firmeranno domani accordo normalizzazione relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso dicembre, l’Arabia Saudita ha ribadito il suo impegno all’unità del Consiglio di cooperazione del Golfo, aprendo alla possibilità di una distensione nei confronti del Qatar. L'Arabia Saudita, che insieme a Bahrein, Emirati ed Egitto, ha avviato nel 2017 il boicottaggio diplomatico e politico nei confronti del Qatar, ha fatto una serie di aperture parlando di un possibile accordo con Doha grazie alla mediazione del Kuwait. In oltre tre anni di crisi, la geopolitica del Golfo è particolarmente mutata con il Qatar che ha avviato un rafforzamento senza precedenti delle relazioni con la Turchia, anche sul piano militare, e mantenuto uno stretto rapporto con l’Iran, mentre gli Emirati e il Bahrein hanno colto di sorpresa l’intera regione avviando il processo di normalizzazione dei rapporti con Israele. Negli ultimi mesi il Kuwait ha intensificato gli sforzi per mediare una soluzione per porre fine alla spaccatura tra il "quartetto" e Doha. A tentare una mediazione tra i Paesi rivali è stato anche il consigliere del presidente degli Stati Uniti, Jared Kushner, che lo scorso 2 dicembre si è recato in visita rispettivamente a Riad e Doha proprio per sondare la possibilità di un accordo tra i due Paesi. (segue) (Res)