Ecuador: presidenziali, consiglio elettorale ordina la stampa delle schede elettorali (3)

- Il 7 febbraio 2021 saranno oltre 13 milioni di cittadini saranno chiamati a eleggere presidente e vicepresidente della Repubblica, cinque rappresentanti al parlamento andino e 137 deputati dell'Assemblea nazionale (parlamento). Il voto in Ecuador è obbligatorio per coloro che hanno più di 18 anni e meno di 65 anni, comprese le persone private della libertà (prigionieri) senza una condanna definitiva. Il voto è facoltativo anche per i disabili, gli analfabeti, i membri delle forze armate e della polizia nazionale in servizio attivo. Il Cne ha sottolineato che nel corso del processo saranno rispettate le misure di igiene e sicurezze elaborate dal Comitato nazionale per le operazioni di emergenza (Coe), così come suggerite dalle organizzazioni internazionali come l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Il calendario elettorale fissato dalla Costituzione e dalla legislazione prevede che la registrazione dei candidati inizierà questo venerdì e durerà fino a mercoledì 7 ottobre. La campagna elettorale si svolgerà tra il 31 dicembre e il 4 febbraio 2021. (segue) (Brb)