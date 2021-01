Ecuador: presidenziali, consiglio elettorale ordina la stampa delle schede elettorali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo Alleanza paese (Alianza pais) presenterà la deputata di Ximena Pena e il giornalista Patricio Barriga come aspirante vice. Il deputato Guillermo Celi rappresenterà il partito Società unita più azione (Suma), da lui fondato, in coppia con l'imprenditrice turistica Veronica Sevilla. Il partito Ecuatoriano Unido ha indicato il pastore evangelico Gerson Almeida con Martha Villafuerte, attivista anti aborto, come proprio ticket. Giustizia Sociale (Justicia Social) ha invece indicato Fabricio Correa - oggi in rotta con le posizioni del fratello Rafael - e Marcia Yazbek. Sinistra democratica (Izquierda Democratica) punta sull'imprenditore Xavier Hervas come presidente e l'avvocato Sara Jijon come vice. Il partito Amico (Amigo) ha invece ufficializzato la coppia Pedro José Freile e Bryron Solis. Il movimento indigeno Pachakutik ha ufficializzato le candidature di Yaku Pérez e Virna Cedeno. Libertà è popolo (Libertad es Pueblo) correrà con Esteban Quirola per la presidenza e Juan Carlos Machuca per la vicepresidenza. Insieme possiamo (Juntos Podemos) ha ufficializzato la coppia Paul Carrasco e Frank Vargas Anda. I partiti di centrodestra Concertazione (Concertacion) e Avana hanno rispettivamente proclamato i ticket Cesar Montufar e Julio Villacreses, Isidro Romero e Sofia Merino. (segue) (Brb)