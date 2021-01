Ecuador: presidenziali, consiglio elettorale ordina la stampa delle schede elettorali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle fasi di avvicinamento al voto le cronache si sono a lungo concentrate sul caso di Rafael Correa, capo dello stato dal 2007 al 2010, la cui candidatura a vice presidente in ticket con Andrés Arauz è stata esclusa al termine di una complessa vicenda politico-giudiziaria che lo ha portato anche ad abbandonare il paese. Il suo posto, nel binomio proposto dal Centro Democratico, è preso dal giornalista e imprenditore Carlos Rabascal. A Correa, condannato per corruzione in patria e da tempo riparato in Belgio, è stato negato il diritto a candidarsi perché non presente fisicamente alla presentazione dei documenti presso le autorità elettorali. Poco dopo la Corte di Cassazione dell'Ecuador ha confermato in via definitiva la condanna a otto anni di carcere nei confronti di Correa e di tutti gli altri imputati nell'inchiesta per corruzione "Subornos 2012-1016". Per effetto del verdetto Correa ha perso i diritti politici, e quindi la possibilità di candidarsi, per tutta la vita. Si tratta dell'effetto di una norma aggiunta all'articolo 233 della Costituzione nell'ambito dell'emendamento costituzionale approvato nel 2018. Correa denuncia un asservimento della giustizia al volere del suo ex sodale politico, l'attuale presidente Lenin Moreno. (segue) (Brb)