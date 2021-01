Regno Unito: Johnson, dobbiamo tornare a una serrata nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito deve tornare a una serrata nazionale. Lo ha annunciato il premier britannico, Boris Johnson, nel suo discorso alla nazione. I dati allarmanti sui contagi da Covid-19 mostrano che è diventato "chiaro che dobbiamo fare di più" per mettere "sotto controllo" la nuova variante di coronavirus e aiutare la fase iniziale della campagna di vaccinazione nel Regno Unito. Il governo britannico quindi, spiega Johnson, invita nuovamente ai cittadini di rimanere a casa, tranne per motivi specifici, tra cui: le spese essenziali, il lavoro se è impossibile effettuarlo dalla propria abitazione, gli esercizi fisici, necessità sanitarie e per sfuggire a eventuali abusi domestici. Il premier ha inoltre annunciato che il governo consiglia alle categorie più a rischio di ricominciare a prestare attenzione alla propria salute. “Le scuole primarie e secondarie devono passare alla didattica a distanza da domani, a eccezione di quei bambini che appartengono a categorie vulnerabili e dei figli dei lavoratori delle categorie primarie”, ha aggiunto il primo ministro. (Rel)