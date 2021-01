Usa: Pence, “ascolteremo le obiezioni” alla certificazione del Collegio elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha espresso il suo sostegno agli sforzi profusi da alcuni membri del Partito repubblicano per far rimanere il presidente Donald Trump alla Casa Bianca, ma ha anche precisato che si limiterà a consentire che le obiezioni ai risultati certificati vengano ascoltate. Lo riferiscono i media Usa. "Lo prometto, questo mercoledì faremo la nostra parte al Congresso. Ascolteremo le obiezioni. Esamineremo le prove", ha affermato Pence in un comizio a Milner, in Georgia, dove domani si terranno i ballottaggi per il senato Usa. Mercoledì 6 gennaio - nel ruolo di presidente del Senato - Pence presiederà l'accettazione da parte del Congresso dei risultati del Collegio elettorale, che assegnano a Joe Biden la vittoria alle elezioni presidenziali dello scorso 3 novembre. Un gruppo di 11 senatori repubblicani guidati da Ted Cruz, membro della commissione Relazioni estere del Senato federale Usa, ha fatto sapere che non riconoscerà l'esito delle presidenziali. In una nota, i senatori hanno spiegato che si opporranno ufficialmente alla certificazione dell'esito dello scrutinio durante la sessione di mercoledì.(Nys)