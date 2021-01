Usa: responsabile voto Georgia, “infondate” accuse di Trump su irregolarità voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le accuse lanciate dal presidente statunitense, Donald Trump, riguardo presunte irregolarità nel voto in Georgia durante le elezioni del 3 novembre scorso sono "infondate”. E’ quanto ha affermato Gabriel Sterling, responsabile dell'attuazione del nuovo sistema di voto in Georgia, nel corso di una conferenza stampa convocata per rispondere alle affermazioni dell’inquilino della Casa Bianca. “Eppure il presidente persiste", ha aggiunto Sterling in riferimento a Trump. “Così facendo mina la fiducia dei georgiani, in questo caso dei repubblicani, nel sistema elettorale, un fatto importante dato che domani ci saranno le elezioni e tutti meritano che il loro voto venga contato se lo desiderano", ha concluso Sterling. Il riferimento è ai ballottaggi per il Senato Usa in programma per domani in Georgia. Le affermazioni di Sterling seguono le tensioni innescate dalla pubblicazione, da parte del quotidiano “Washington Post”, dell’audio relativo alla telefonata di Trump al segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, cui l’inquilino della Casa Bianca ha chiesto di “trovare” i circa 11 mila voti necessari a ribaltare l’esito delle elezioni presidenziali nello Stato. Raffensperger, da parte sua, ha respinto l’offensiva affermando di avere “numeri diversi” rispetto a quelli della Casa Bianca e assicurando ancora una volta che il processo elettorale non è stato macchiato da brogli. (segue) (Nys)