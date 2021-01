Usa: JpMorgan, Berkshire e Amazon chiudono progetto Haven su assistenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società statunitensi Amazon, Berkshire Hathaway o JpMorgan Chase hanno deciso di porre fine alla joint venture Haven, un progetto con sede a Boston nato per ridurre i costi e migliorare i risultati dell'assistenza sanitaria Usa. Lo riferisce l’emittente “Cnbc”, citando fonti vicine al dossier. I 57 dipendenti in forze al progetto Haven sono già stati informati che la chiusura verrà completata entro la fine da febbraio e si prevede che molti di loro saranno ricollocati presso le tre aziende che hanno dato vita al progetto tre anni fa. Al momento del lancio, la joint venture aveva suscitato forti reazioni nel mondo della sanità statunitense, dal momento che veniva toccato un tema molto caldo come quello dell’assistenza ai dipendenti delle aziende, i cui costi sono spesso molto elevati. In quell’occasione, le azioni delle società private attive nel campo della sanità sono crollate per via dei timori degli investitori di fronte alla pressione combinata che i leader della tecnologia e della finanza avrebbero potuto esercitare sul sistema sanitario. Warren Buffett, amministratore delegato di Berkshire, sembrava aver preannunciato la fine di Haven già l’anno scorso, affermando che la riuscita del progetto era tutt’altro che garantita.(Nys)