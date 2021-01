Governo: Berlusconi, giochi di palazzo per affossare o difendere Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in queste ore "l’attenzione della politica sembra concentrata sui giochi di palazzo, sulle manovre parlamentari per affossare o difendere il governo Conte". Nel corso della videoconferenza del coordinamento regionale di Forza Italia delle Marche, Berlusconi ha ricordato che "nel frattempo il piano vaccinale procede molto lentamente, in una misura quasi simbolica. Si parla di un anno o più per vaccinare l’intera popolazione italiana. Un tempo inaccettabile, se consideriamo il costo che ogni giorno di pandemia comporta in termini di vite umane, di sofferenze, e di difficoltà economiche per le categorie meno garantite, gli artigiani, i commercianti, le partite Iva, i giovani, i lavoratori a contratto, le piccole imprese", ha concluso.(Rin)