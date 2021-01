Golfo: ministro Esteri Kuwait, Arabia Saudita aprirà i propri confini con il Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Arabia Saudita aprirà i propri confini con il Qatar compreso lo spazio marittimo e terrestre. Lo ha dichiarato in una dichiarazione alla stampa il ministro degli Esteri del Kuwait Ahmad Nasser al Mohammed al Sabah alla vigilia del 41mo vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo che si terrà domani nel sito della storica città Al Ula, nel governatorato di Medina, in Arabia Saudita. Al vertice di domani il cosiddetto “quartetto” di Paesi boicottatori del Qatar (formato da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati ed Egitto) potrebbe fare delle concessioni nei confronti di Doha, ma al momento non è ancora chiaro se altri Paesi seguiranno l’esempio di Riad. Al vertice potrebbe inoltre partecipare per la prima volta dall’inizio del boicottaggio del 5 giugno 2017 anche l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani. Lo scorso dicembre, l’Arabia Saudita ha ribadito il suo impegno all’unità del Consiglio di cooperazione del Golfo, aprendo alla possibilità di una distensione nei confronti del Qatar. "A seguito di una conversazione telefonica tra l'emiro del Kuwait e l'emiro del Qatar e il principe ereditario dell'Arabia Saudita, è stato raggiunto un accordo sull'apertura delle frontiere aeree, terrestri e marittime tra Qatar e Arabia Saudita, a partire da questa sera", ha dichiarato il ministro del Kuwait in un discorso televisivo trasmesso sull'emittente nazionale kuwaitiana. (Res)