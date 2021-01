Governo: Berlusconi, opposizione responsabile non vuol dire sostenerlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Opposizione responsabile non vuol dire opposizione morbida o disposta a sostenere il governo. Non soltanto noi siamo parte fondante del centro-destra, ma la coerenza con la nostra storia e le nostre idee rendono per noi del tutto impossibile fare alleanze con la sinistra": Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenendo nel corso della videoconferenza del coordinamento regionale di Forza Italia delle Marche. "Cresce anche in Europa - ha aggiunto - la preoccupazione per l’utilizzo che verrà fatto del Recovery fund, che l’Europa ha varato anche su nostra insistenza, per consentirci di ripartire e che non può finire disperso in mille rivoli di spesa assistenziale o clientelare. Occorrono grandi progetti ispirati ad una visione del futuro del paese. Noi siamo pronti, abbiamo le idee chiare, i nostri dipartimenti hanno lavorato molto seriamente e nei prossimi giorni metteremo le nostre proposte a disposizione del Paese". "Mi auguro - questo l'auspicio di Berlusconi - che sia possibile, al di là delle vicende del governo Conte, trovare un tavolo comune fra le forze politiche per discuterle, approfondirle e poi sottoporle al giudizio dell’Europa". (Rin)