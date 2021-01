Covid: assessore Lavoro Lazio, in bocca al lupo a Marini, maestro di grandi battaglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande in bocca al lupo all'amico Franco Marini, ricoverato a Rieti a causa del Covid-19. Spero le sue condizioni possano presto migliorare, certi che nella struttura che lo ha in cura stia ricevendo tutta l'assistenza del caso". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Politiche per la ricostruzione del Lazio, in riferimento al ricovero a Rieti dell'ex presidente del Senato Franco Marini a cui è stata diagnosticata la positività al Covid-19. (Com)