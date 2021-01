© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In soli tre giorni Fratelli d'Italia ha raccolto 250 mila firme in sostegno della sua proposta di sfiducia al governo Conte". Così al Tg2 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, secondo cui "gli italiani hanno chiaro il fallimento dell'esecutivo: vogliono stabilità, certezza e speranza. E solo libere elezioni possono dargli un governo che le assicuri". (Com)