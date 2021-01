Usa: telefonata Trump-Raffensperger, due deputati dem chiedono un’indagine dell’Fbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ted Lieu e Kathleen Rice, deputati democratici della Camera dei rappresentanti Usa, hanno inviato una lettera al direttore dell'Fbi, Christopher Wray, chiedendo che venga aperta un'indagine sulla telefonata del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, durante la quale l’inquilino della Casa Bianca avrebbe fatto pressioni sul funzionario affinché “trovi” i voti sufficienti a ribaltare l'esito delle presidenziali dello scorso 3 novembre. Lo riferiscono i media statunitensi. E’ stato il quotidiano “Washington Post” a pubblicare l’audio della telefonata intercorsa nel fine settimana tra Trump e Raffensperger, che da parte sua ha respinto l’offensiva affermando di avere “numeri diversi” rispetto a quelli della Casa Bianca e assicurando ancora una volta che il processo elettorale non è stato macchiato da brogli. Il colloquio ha riacceso le forti polemiche degli ultimi giorni fra la Casa Bianca e i leader repubblicani della Georgia, accusati dal presidente di non aver fatto abbastanza per sostenere la battaglia legale promossa da Trump e dai suoi avvocati contro il voto del 3 novembre.(Nys)