Piemonte: Cirio, nel 2021 ripartiamo da sanità, recovery plan e fondi europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricostruire il Piemonte con un patto tra tutte le forze politiche, economiche e sociali su tre temi centrali: la sanità, gli investimenti del Recovery Plan e la programmazione dei fondi europei 2021-2027. È l’obiettivo che il presidente della Regione Alberto Cirio e gli assessori della giunta questa mattina, nel corso della videoconferenza stampa di inizio anno, hanno proposto in vista del 2021. Citando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente Cirio ha sottolineato che è “il momento di essere costruttori per portare il Piemonte fuori da questa crisi. Dobbiamo costruire, e dobbiamo farlo insieme, per garantire un futuro migliore ai nostri ragazzi. Ma per farlo dobbiamo parlare con una voce sola. Noi mettiamo sul tavolo la nostra visione, che dalle prossime settimane andremo a presentare provincia per provincia per raccogliere le varie istanze. Le idee le abbiamo ben chiare, e vogliamo condividerle nel modo più trasparente possibile”. Per quanto riguarda la sanità, l’assessore Luigi Icardi ha annunciato “la costituzione dell’azienda sanitaria Zero, che dovrà rendere più efficiente l’organizzazione del Servizio sanitario, contrastare l’attuale frammentazione organizzativa aziendale assicurando equità nell’assistenza, gestire le attività di 118, 112, 116 e 117, centralizzare gli acquisti, coordinare i magazzini e la logistica”. Accanto alle priorità della sanità, tanti gli obiettivi nei diversi settori per il 2021: il contratto di servizio con Trenitalia, la nomina dei commissari straordinari per le grandi opere, lo sblocco delle risorse da Roma per l’alluvione del 2/3 ottobre, la revisione della l.r. 3/2010 sulla casa, il superamento dell’attuale modello incentrato sulle strutture residenziali per anziani e il potenziamento della gestione domiciliare, la riduzione delle barriere architettoniche in ambito pubblico, la predisposizione di un nuovo testo unico sull’urbanistica (e la conseguente abrogazione della l.r. 56/77), incentivi per l'acquisto e il recupero di case di montagna, la proroga della vendita dei voucher vacanza fino al 30 giugno 2021, la pubblicazione del bando e la successiva promozione dei distretti urbani del commercio, la parziale riapertura del Museo regionale di Scienze naturali, la costruzione di una nuova rete dei servizi formativi basata su Academy sviluppate sui distretti industriali e sulle esigenze delle aziende, l’avvio di una campagna contro lo spreco del cibo, un nuovo piano di tutela delle acque, una nuova legge sui rifiuti con il raggiungimento dell'obiettivo del 65% di differenziata, il varo di una Sport Commission per l’attrazione dei grandi eventi sportivi. Infine, l’inizio dei lavori per la riapertura della Palazzina di Caccia di Stupinigi, con cui segnare nel campo della cultura un’altra pagina importante della storia del Piemonte come lo è stata la Reggia di Venaria. Tra di essi anche l’ultimazione del grattacielo della Regione. (segue) (Rpi)