Piemonte: Cirio, nel 2021 ripartiamo da sanità, recovery plan e fondi europei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte dell’emergenza sanitaria, l’assessore Icardi ha elencato le principali decisioni assunte: emanazione di oltre 50 ordinanze per le misure di contenimento del contagio, costituzione dell'Unità di Crisi e del Dirmei (Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive), creazione di una piattaforma informativa Covid e di una mappa interattiva sui contagi, costante aggiornamento del piano pandemico, incremento della telemedicina e della sanità digitale, attivazione numero verde per le chiamate sanitarie 800.19.20.20, messa online del portale www.salutepiemonte.it per far interagire i cittadini in via telematica con il sistema sanitario ed evitare code per le prenotazioni, distribuzione di 34,2 milioni di dispositivi di protezione individuale, reclutamento di 4800 operatori sanitari, 55 milioni di bonus al personale sanitario (di cui 36 finanziati direttamente dalla Regione), 35 milioni per recuperare le liste di attesa, aumento da 2 a 32 dei laboratori che analizzano i tamponi, acquisto di 2,4 milioni di test rapidi, duplicazione (da 327 a 614) delle terapie intensive e triplicazione (da 135 a 550) delle terapie subintensive con un investimento di altri 22 milioni per un ulteriore potenziamento in Fase3, 41 milioni di ristori alle Rsa e 1 milione di test rapidi per lo screening di ospiti e personale delle Rsa. In conclusione, il presidente ha ricordato anche il programma di aiuti costituito dal piano RipartiPiemonte: 159 misure, di cui 112 già attivate, per un valore complessivo di 1,8 miliardi di euro. (Rpi)