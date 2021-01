Governo: Crimi-Bonafede, parlare oggi di crisi incomprensibile ed irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capo politico del Movimento 5 stelle Vito Crimi e il capodelegazione al governo, Alfonso Bonafede, "in una fase così difficile come quella che stiamo vivendo i cittadini italiani non vogliono sicuramente vedere una politica che litiga, ma esclusivamente impegnata ad affrontare e risolvere i problemi. Oggi parlare o paventare una crisi di governo sarebbe incomprensibile e irresponsabile". Il confronto interno alla maggioranza sui temi politici "c'è sempre stato e continuerà ad esserci. Il Movimento 5 stelle ha sempre dimostrato di affrontare con lealtà e responsabilità gli impegni di governo: abbiamo anche saputo fare passi indietro necessari a compierne ulteriori in avanti, così come abbiamo affrontato con fermezza i temi in cui crediamo e continueremo a farlo. Lo stesso ci aspettiamo da tutte le forze di maggioranza". Per i due parlamentari, "stiamo ancora affrontando un'emergenza sanitaria che purtroppo non demorde, stiamo definendo in questi ultimi giorni il progetto del Recovery plan, stiamo lavorando al rilancio dell'Italia per i mesi e gli anni che verranno. Se ci sono questioni politiche aperte, o che necessitano di ulteriori chiarimenti, non manca la disponibilità ad affrontarli nei modi e nelle sedi opportune. L'obiettivo comune di tutti - sottolineano - però deve restare quello di garantire al nostro Paese un governo solido, capace di affrontare con spirito collaborativo e costruttivo l'agenda politica che dobbiamo realizzare". (Com)