Covid: Regione Lazio, dal 15 settembre a fine dicembre 20.523 casi positivi in scuole

- Dal 15 settembre al mese di dicembre sono stati nel Lazio 20.523 i casi positivi al Covid-19 notificati relativi alla sorveglianza scolastica, pari all'8,3 per cento del totale dei casi notificati complessivamente. La settimana più alta è stata la 46esima dell'anno scorso. Di questi il 70,6 per cento sono casi relativi a studenti e il 14,6 per cento relativi al personale docente. La fonte dei dati è il Sistema di sorveglianza Sars-Cov-2 attraverso la piattaforma Ecv del servizio regionale di sorveglianza delle malattie infettive Seresmi – Spallanzani. Lo dichiara in una nota l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. (Com)