Smog: Regioni Bacino Padano chiedono rinvio stop a Diesel Euro 4 al termine di emergenza Covid (2)

- Inoltre, le Regioni del Bacino Padano ribadiscono la richiesta al governo di lavorare con urgenza a un piano straordinario di interventi strutturali che consentano di ottemperare a quanto previsto dalla condanna della Corte di Giustizia europea del novembre 2020 circa la qualità dell'aria nel nostro Paese, nonché di attuare le misure già previste e condivise con la Commissione europea, nel protocollo sottoscritto a giugno 2019 al termine del Clean Air Dialogue dal presidente del Consiglio. Allo scopo di velocizzare il più possibile questo processo, verrà richiesto un incontro al Governo per discutere adeguate linee di finanziamento ai progetti che le quattro Regioni hanno già presentato per il piano nazionale Next Generation Eu, per un valore di 2 miliardi, e per ribadire la necessità dell'attuazione delle misure che l'esecutivo si era impegnato a mettere in campo in passato e che ad oggi non hanno ancora trovato risposta concreta. (com)