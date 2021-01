Covid: bozza decreto, stop a spostamenti fra Regioni dal 7 al 15 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stop allo spostamento fra Regioni nel periodo fra il 7 ed il 15 gennaio. E' quanto prevede la bozza del nuovo "decreto ponte" predisposto dal governo e che sarà al vaglio del Consiglio dei ministri di questa sera. Secondo quanto dovrebbe essere stabilito sarà vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, "salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute". Come per precedenti disposizioni è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, "con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma". (Rin)