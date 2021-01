Molise: l'informativa del governatore Toma sulla campagna vaccinale anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dei lavori di oggi del Consiglio regionale del Molise il presidente della Regione, Donato Toma, ha inteso svolgere un'informativa all'Assise sulla campagna vaccinale anti Covid in Molise. In particolare il presidente ha riferito che: è ripresa questa mattina la campagna vaccinale per la quale sono stati eseguiti 102 vaccini a Campobasso, 102 a Termoli e 95 a Isernia; la campagna sarà ampliata intensificata nei prossimi giorni; per ora sono state formate le squadre vaccinali che stanno eseguendo le loro attività, persistono però le problematiche relative alla mancanza di personale, per il quale vi sono interlocuzioni anche con la struttura del Commissario Arcuri, che ha fatto pervenire alcuni curriculum di medici ed infermieri che potrebbero essere inclusi nella macchina operativa regionale. Il presidente Toma ha anche riferito dell'arrivo di alcuni vaccini con incluse delle siringhe non idonee: le stesse sono state rinviate indietro e sono stati utilizzati altri strumenti di somministrazione già in disponibilità dell'Asrem, consentendo alla campagna di proseguire. Quanto alla situazione del cluster di Sant'Elia a Pianisi, che vede 33 nuclei familiari interessati da positivi, con un totale ad oggi di 95 persone risultate infettate e 90 in isolamento per aver avuto contatti, l'Usca di Riccia e il 118 stanno assistendo la popolazione mentre la Prefettura di Campobasso ha attivato il servizio di sorveglianza attiva sulla comunità. (Gru)