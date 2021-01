© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il generale di corpo d'armata Giovanni Nistri, in visita questo pomeriggio al Comando interregionale “Pastrengo” di Milano, per un saluto ai carabinieri prima di lasciare l’incarico il prossimo 15 gennaio. (Foto: Comando provinciale Carabinieri di Milano). (com)