Argentina: governo presenta piano di opere pubbliche da 5 miliardi di euro per il 2021

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha presentato oggi il programma di lavori pubblici del governo per il 2021 che prevede opere di infrastruttura per circa 5 miliardi di euro in tutto il paese. "Quest'anno le opere pubbliche saranno la base della ricostruzione economica argentina", ha dichiarato Fernandez in una cerimonia inaugurale tenuta oggi in modalità virtuale dalla residenza presidenziale di Olivos, nella capitale Buenos Aires. "C'è bisogno di uno Stato che promuova opere di questa natura affinché l'economia inizi a muoversi" ha aggiunto il presidente, che ha sottolineato quindi come nella legge di Bilancio le partite dedicate agli investimenti pubblici siano state raddoppiate rispetto all'anno precedente. Il ministro delle Infrastrutture, Gabriel Katopodis, ha affermato per parte sua che il programma che prende il via oggi rappresenta "il semaforo di partenza della ricostruzione dell'Argentina" sottolineando che "lo Stato inizia per primo fino a che non si rimette in moto il resto dell'economia". (segue) (Abu)