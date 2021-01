Argentina: governo presenta piano di opere pubbliche da 5 miliardi di euro per il 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono sei le opere principali annunciate oggi su un totale di 30. L'autostrada nazionale n.7 che collegherà Lujan con Junin, infrastruttura di 196 km che richiederà una spesa di circa 27 milioni di euro; infrastrutture idriche nel municipio di General Rodriguez, area della provincia di Buenos Aires popolata da oltre 80 mila abitanti; l'autostrada nazionale San Francisco-Rio Cuarto, nella provincia di Cordoba; la ripavimentazione di 120 chilometri della strada statale 151 nella provincia di La Pampa; la ripavimentazione di 80 km della strada statale 76 nella provincia di La Rioja, collegamento strategico con la regione di Atacama in Cile; sistema fognario e nuovo depuratore nel municipio Esperanza, nella provincia di Santa Fe. La Legge di bilancio per il 2021 elaborata dal ministro dell'Economia Martin Guzman, la prima Finanziaria del governo Fernandez, prevede una crescita del pil del 5 per cento, un deficit del 4,5 per cento, inflazione al 29 per cento e investimenti pubblici pari al 2,2 per cento del pil. (segue) (Abu)