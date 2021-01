Ecuador: presidenziali, consiglio elettorale ordina la stampa delle schede elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio elettorale nazionale dell'Ecuador (Cne), Enrique Pita, ha informato che il Cne ordinerà la stampa delle schede elettorali per le presidenziali del 7 febbraio dove saranno riportati i nomi dei 16 candidati alla presidenza e rispettivi candidati alla vicepresidenza. "Se non è ieri, è oggi", ha detto Pita in un'intervista all'emittente "Teleamazonas" evidenziando la volontà di accelerare i tempi e rispettare le scadenze previste per il processo elettorale. La stampa delle schede, può essere disposta una volta ottenuta l'autorizzazione da parte del Tribunale elettorale dell'Ecuador (Tce) in cui si certifica che non si sono procedimenti giudiziari in corso in relazione alle elezioni. (segue) (Brb)