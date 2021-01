Germania: Covid, verso la proroga del blocco generale oltre il 10 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vigore dal 16 dicembre scorso, il blocco generale attuato dalla Germania per contenere la diffusione del coronavirus verrà molto probabilmente prorogato oltre la scadenza del 10 gennaio. La decisione verrà concordata durante la videoconferenza che la cancelliera Angela Merkel terrà domani, 5 gennaio, con i primi ministri dei Laender. Il colloquio ha come obiettivo la valutazione dell'efficacia del lockdown e i suoi sviluppi futuri. Negli ultimi giorni, si sono susseguiti i contatti tra il governo federale e gli esecutivi dei Laender. Nonostante l'opposizione di alcuni Stati tedeschi, si sarebbe raggiunto il consenso sulla proroga del blocco generale almeno fino al 31 gennaio. (Geb)