Sicurezza: polizia postale Lazio, monitorando social nel 2020 sventati 50 suicidi

Nell'ottica della azione di prevenzione il Compartimento polizia postale per il Lazio ha trattato nel corso del 2020 oltre 2000 segnalazioni pervenute via e-mail nel cui contesto sono state fornite ai cittadini richiedenti informazioni utili, soprattutto, per prevenire possibili frodi. Di queste, oltre 50 segnalazioni anonime hanno riguardato richieste di aiuto da parte di persone in evidente stato di disagio emotivo e psicologico che preannunciavano propositi suicidari tramite web, sulle varie piattaforme social o via email e sono state risolte con l'identificazione ed il rintraccio del soggetto segnalante poi avviato alle strutture mediche competenti del Territorio. Inoltre, nell'ambito della consueta azione di sensibilizzazione per la prevenzione dei rischi connessi alla navigazione in internet di adolescenti, gli operatori del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni del Lazio hanno effettuato incontri in 57 Istituti Scolastici della Regione, coinvolgendo quasi 8600 studenti, oltre 516 docenti e quasi 500 genitori, trattando argomenti come phishing, hacking, adescamento on line, truffe, furti di identità e cyberbullismo.