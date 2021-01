Covid: Torino, Asl dà il via alle vaccinazioni nelle Rsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Asl Città di Torino farà partire domani, martedì 5 gennaio, la campagna vaccinale anti-covid rivolta agli ospiti e a tutto il personale delle Residenze Sanitarie del proprio territorio. Come previsto dall’Unità di Crisi, le R.S.A. e le R.A. sono state suddivise, in base alla loroorganizzazione interna, in strutture in grado di vaccinare con proprio personale gli ospiti e strutture in cui le vaccinazioni saranno somministrate direttamente da squadre vaccinali dell’ASL Città di Torino. A tutte le strutture, indipendentemente dalla loro organizzazione, verrà fornito il massimo supporto da parte dell’ASL Città di Torino, mettendo in atto tutte le eventuali azioni sinergiche che si rendano necessarie, prime, fra tutte, la formazione del personale interno individuato alla somministrazione dei vaccini, con il relativo monitoraggio, l’assistenza alle procedure informatiche per la registrazione dei vaccini, l’integrazione con i Medici USCA e altro Personale dell’ASL. Una “squadra” composta da Infermieri e Medici dell’ASL Città di Torino, da domani, sarà operativa e inizierà la somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2 agli ospiti e al personale di una R.S.A. del territorio. In attesa che venga sciolto il nodo del consenso informato, il vaccino sarà proposto solo agli ospiti che possono esprimere un valido consenso. (Rpi)