Regno Unito: nuovo record di contagi da Covid-19, è il più alto da inizio pandemia

- Il Regno Unito fa segnare il più alto numero di contagi da coronavirus da inizio pandemia per il settimo giorno di fila, riportando 58.784 persone positive ai test anti-Covid nel Paese. Secondo i dati del governo di Londra, vi sono state 407 morti dovute alla malattia nelle 24 ore passate. In risposta a questo dato, e anche a quelli dei sei giorni passati, il primo ministro Boris Johnson ha annunciato una conferenza stampa in serata, dove si attende annuncerà nuove misure restrittive per contenere la diffusione del contagio. Il parlamento di Edinburgo ha deliberato una nuova quarantena nazionale a partire dalla mezzanotte di oggi fino a fine mese, mentre i governi nordirlandese e gallese starebbero considerando misure analoghe.(Rel)